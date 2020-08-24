في اليابان .. لوحات فنية بدلا عن أغطية بالوعات الشوارع

2020/08/24 | 22:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..على عكس العالم، تبدو أغطية البالوعات في اليابان ذات مناظر جذابة تغري بالتأمل، وذلك بعدما حولت السلطات المحلية في إحدى المدن اليابانية مؤخراً، أغطية البالوعات في الشوارع إلى لوحات فنية.وكشفت السلطات في مدينة توكوروزاوا الواقعة شمال العاصمة طوكيو، مطلع أغسطس/ آب الجاري، عن 27 غطاء لفتحات الصرف الصحي في الشوارع، تتميز باحتوائها على شاشات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اليابان ..



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