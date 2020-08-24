وزيرا خارجية إيران وفرنسا يبحثان الاتفاق النووي ولبنان

2020/08/24 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن وزير الخارجية محمد جواد ظريف ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، أجريا مباحثات هاتفية تطرقت للعديد من الملفات.

وأضافت أن ظريف أجرى محادثات مع نظيره الفرنسي لودريان حول أحدث التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي.

كما تم التطرق أيضا خلال المحادثات إلى العلاقات الثنائية وكذلك أوضاع لبنان إثر حادث الانفجار في مرفأ بيروت.



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