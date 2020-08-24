إندونيسيا تحجز 60 مليون جرعة للقاح المحتمل لكورونا

2020/08/24 | 22:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..كشف مسؤولون، اليوم الإثنين، عن أن إندونيسيا سوف تحصل على 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل لفيروس كورونا من الصين والإمارات العربية المتحدة.وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال اجتماع وزاري، إن هذه الجرعات سوف تكون ضمن 290 مليون جرعة سوف تحصل عليها إندونيسيا على مدار عام 2021.وأضاف أنهم سوف يقومون بإنتاج كمية من […]

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