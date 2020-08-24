الجزائر.. إصابات كورونا تستقر تحت معدل الـ400

2020/08/24 | 22:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، تسجيل 11 وفاة و398 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الماضية.

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