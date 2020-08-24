نائب رئيس البرلمان العراقي يعلن إصابته بكورونا

2020/08/24 | 22:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب الأول رئيس البرلمان العراقي حسن الكعبي، الإثنين، إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن "وضعه الصحي مستقر لغاية اللحظة".

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