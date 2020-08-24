الخارجية: فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مع مصر في مختلف المجالات

2020/08/24 | 22:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بحث سفير العراق في القاهرة احمد نايف الدليمي، الاثنين، مع وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري سُبل تعزيز التعاون المشترك، قبل يوم من لقاء ثلاثي تحتضنه العاصمة الأردنية عمّان.



وقالت الخارجية العراقية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 اب 2020)، ان "السفير أحمد نايف الدليمي سفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، التقى محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر ديوان الوزارة، وذلك لبحث سبل تعزيز موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين وإمكانية تبادل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع في مجالات التصنيع المختلفة"، مبينة انه "وفي مستهل اللقاء قدّم السفير الدليمي التهنئة لمعالي وزير الدولة للإنتاج الحربي على تسنمه منصبه الجديد، متمنياً له النجاح في مهامه".

وأكد الدليمي خلال اللقاء بحسب البيان على "أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي المصرية ونظيراتها العراقية في مختلف المجالات"، موضحاً ان العراق أصبح الآن ساحة جاذبة للشركات والاستثمارات الخارجية بعد تحقيق النصر النهائي على عصابات داعش الإرهابية واستقراره أمنياً وانفتاحه سياسياً على محيطه الإقليمي والدولي".

ونوه الدليمي أن "جمهوية مصر العربية الشقيقة بإمكانياتها، ستكون عاملا رئيسيا ومهما في المساهمة في إعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني"، مشيراً الى أن "الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي يأتي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبنية تحتية، بالإضافة لما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح التعاون المشترك".

واشار الى أنه "توجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات".

وتابع البيان، ان "الوزير مرسي اكد للسفير الدليمي، حرص الحكومة المصرية برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على تفعيل جميع آليات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات"، مُعرباً عن تطلعه "أن تشهد الفترة المقبلة، تعزيزاً وتعميقاً للعلاقات البنّاءة بين العراق ومصر، وفتح آفاقاً جديدة لها، مُستعرضاً جهود الحكومة على المسار الاقتصادي".

وفي ذات السياق، شدد الوزير مرسي على "أهمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين، والذي يهدف الى زيادة مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مختلف الأصعدة".

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