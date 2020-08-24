استشهاد واصابة 3 من الشرطة الاتحادية بتعرض ارهابي جنوبي كركوك


استشهاد واصابة 3 من الشرطة الاتحادية بتعرض ارهابي جنوبي كركوك
2020/08/24 | 22:33 - المصدر: المعلومة
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