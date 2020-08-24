2020/08/24 | 22:33 - المصدر: المعلومة
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المعلومة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد واصابة 3 من الشرطة الاتحادية بتعرض ارهابي جنوبي كركوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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