بعد لقائهم الأخير بالكاظمي..وزير الثقافة يعد الفنانين بالدعم والرعاية والمتابعة

2020/08/24 | 22:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 32 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، الاثنين، أن الوزارة ستبذل جهودها لدعم ورعاية الفنانين العراقيين، موعزا بمتابعة أحوال الفنانين، وإنجاز معاملاتهم.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا ان ار تي" اليوم (24 اب 2020) إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم زار اليوم نقابة الفنانين العراقيين، وكان في استقباله نقيب الفنانين وأعضاء الهيأة الإدارية"، لافتا إلى أن "الوزير استمع إلى شرح مفصل من نقيب الفنانين بين فيه مراحل صيانة، وترميم مقر النقابة، والتحديات التي واجهتهم في ترميم المبنى الذي يعود إلى العهد الملكي، كما قدم توصيفا لقاعات المبنى".

وأضاف أنه "تم خلال اللقاء الذي حضره كذلك نخبة من الفنانين مناقشة الواقع الفني في العراق وسبل النهوض به"، مبينا أن "الوزير أكد أن الوزارة ستبذل جهودها لدعم الفنانين العراقيين، ورعايتهم، ومتابعة أوضاعهم، وجعلهم طرفا شريكا في إنجاز مشروع فني عراقي يحظى بحضور عربي ودولي".

وتابع أن "الوزير أوعز بمتابعة أحوال الفنانين، وإنجاز معاملاتهم التي عرضها عليه عدد من المتواجدين أثناء الزيارة".

وكان وفد من نقابة الفنانين العراقيين التقى برئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في (26 حزيران 2020) بحضور وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم وعدد من مستشاري رئيس الوزراء.

وتداول الكاظمي مع الوفد الذي يترأسه نقيب الفنانين العراقيين جبار جودي جملة نقاط مهمة كفيلة بوضع الفن العراقي على خارطة طريق كبيرة ومتقدمة وجعله معبّرا حقيقيا عن قضايا الوطن والمجتمع.

وناقش الوفد أبرز النقاط والتي تتضمن

اولا: تفعيل موافقة مجلس الوزراء بتخصيص قطع اراضي سكنية للفنانين في بغداد والمحافظات

ثانياً : إصدار تعميم إلى وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وهيئة السياحة لتفعيل الجباية الخاصة بالنقابة والتي يتكفلها قانون النقابة لعام ١٩٦٩ لتأكيد ممارسة المهنة الفنية لمن لهم الآهلية والابداع.

ثالثاً : تخصيص المبنى الذي تشغله نقابة الفنانين العراقيين بموافقة وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى نقابة الفنانين العراقيين بدلا من وزارة الثقافة والسياحة والآثار ورعاية وحضور افتتاحه بعد الانتهاء من عملية التأهيل بعد فني فخم بمناسبة اليوبيل الذهبي للنقابة.

رابعاً: دعم مهرجان العراق الوطني للمسرح الذي سيقام بعد عودة الحياة لطبيعتها الذي جرى في جمهورية مصر مراسيم توقيع إتفاق إقامته ورعايته بين نقابة الفنانين العراقيين والهيئة العربية للمسرح.

خامساً : إطلاق المنحة السنوية للفنانين العراقيين والمستحصل على موافقتها والترحيب بمنحها من قبل رئيس جمهورية العراق ورئيس مجلس النواب ووزارة الثقافة ولجنة الثقافة النيابية.

سادساً : تشريع قانون الاعفاء الضريبي لشركات القطاع العام والخاص والمختلط كي تساهم بدعم النشاطات الفنية مقابل اعفائها من الضرائب المترتبة عليها وفق قانون يشرع في مجلس النواب.

سابعاً : تشريع قانون لرعاية الفنانين العراقيين أسوة بقانون رعاية الرياضيين العراقيين.

ثامناً : دعم موافقة محافظ بغداد بتخصيص قطعة أرض لاستثمارها بمشروع مدينة بغداد للإنتاج الفني حيث تم تخصيص هذه القطعة في موقع سجن ابو غريب السابق.

تاسعاً : تخصيص مسرح ابو نؤاس المهجور حالياً إلى نقابة الفنانين العراقيين لاستثماره فنياً وتجاريا وابداعياً.

عاشراً : تخصيص مبنى القصر الأبيض لنقابة الفنانين العراقيين والتي سبق وتم مفاتحة مكتب رئيس الجمهورية ووزارة المالية.

وفي نهاية اللقاء أشار الكاظمي الى أن الفن مؤثر حقيقي في الرأي العام، ويساهم في عمليات التجديد والتطوير، وفي العراق ساهم الفن في خدمة الكثير من القضايا، حيث كان له دور بارز في مواجهة خطاب التطرّف والإرهاب والكراهية، موضحا أن الفنانين العراقيين هم صنّاع الأمل والحياة في العراق، وهذا يجعلهم أمام مسؤولية كبيرة في تصحيح الكثير من المسارات الخاطئة، وجعل الفن عطاءً ثرّاً في البناء والإعمار والازدهار.

حضر اللقاء كل من الاسماء الفنية الآتية الفنانة اسيا كمال نائب نقيب الفنانين العراقيين والفنان فاضل وتوت امين سر النقابة والفنان علي حنون والفنان جمال السماوي والفنانة رجاء كاظم والفنانة زهرة الربيعي اعضاء المجلس المركزي للنقابة والفنان ضياء الدين سامي رئيس الشعبة المسرحية ونخبة من نجوم الفن العراقي الفنان رياض شهيد والفنان محمود ابو العباس والفنان حيدر منعثر والفنانة انعام الربيعي والفنان حسين عجاج ‏‎

تجدر الاشارة الى ان الفنانين يشتكون ومنذ عقود من حالة الاهمال والتهميش ولم تتحسن اوضاعهم كثيرا بعد عام 2003، وانما شهدت السنوات الأخيرة ترديا بسبب تضاؤل فرص العمل مع الانخفاض الحاد في الانتاج الفني والتوقف شبه التام في بعض مفاصله.

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