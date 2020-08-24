2020/08/24 | 22:36 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في جلسة حوار مع اعلاميين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلاقة مع بغداد واوضاع الاقليم الراهنة..مسرور بارزاني يجيب عن اسئلة الإعلاميين) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلاقة مع بغداد واوضاع الاقليم الراهنة..مسرور بارزاني يجيب عن اسئلة الإعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).