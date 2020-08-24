الصحة العراقية تعلّق على العلاج الذي أعلن عنه ترامب بشأن كورونا

2020/08/24 | 22:42 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكد الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي، أن العراق كان من السبّاقين من بين دول العالم في استعمال بلازما المتشافين لمعالجة فيروس كورونا.

وقال الجميلي في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "أكثر من 15 ألف حالة عولجت في بغداد والمحافظات من قبل الفرق الطبية وكان إعطاء البلازما إحدى الطرق العلاجية التي أقرتها وزارة الصحة".

وأضاف أن "العراق كان من السباقين من بين دول العالم في استخدام هذه الطريقة في علاج فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أنه "من خلال التواصل مع الصين ودول أخرى، يلاحظ أن هذه إحدى الطرق التي استعملتها الكثير من الدول لكن العراق كان من السباقين فيها".

وتابع الجميلي أن "زيادة أعداد المتشافين من فيروس كورونا تعد انتصارًا للإجراءات الصحية العراقية في مجال معالجة الإصابات، بعد جهود توفير الأوكسجين وتوفير الأجهزة الخاصة به فضلًا عن الأدوية التي يحتاجها المريض، في ردهات المستشفى".

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موافقة السلطات الصحية في الولايات المتحدة على استخدام بلازم دم المتعافين من فيروس كورونا في علاج المصابين.

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