بينها 146 رصد وبائي.. التوزيع الجغرافي للإصابات الـ519 المسجلة في الرصافة اليوم

2020/08/24 | 22:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، الاثنين، عن تسجيل 519 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 146 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.





وقال الساعدي في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 519 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:-

- 146 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحة

• قطاع الرصافة 30 حالة

• قطاع بغداد الجديدة 89 حالة

• قطاع الاعظمية 8 حالات

• قطاع المدائن 19 حالة

- 373 حالة شخصت خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

• مدينة الصدر 104 حالة محلة حلة , 521, 515, 536, 571, 547, 559, 518, 517, 558, 554, 516, 569, 526, 523, 529, 521, 538, 563, قطاعات 22, 23, 9, 76, 2, 43, 15, 20, 30, 74, 58

• الكرخ 43 حالة ضمن المناطق التالية, الدورة 9 حالات, المنصور 4 حالات, الدولعي حالة واحدة, اليرموك حالتين, الطوبجي حالة واحدة, حي الخضراء حالة واحدة, البياع 4 حالات, السيدية 6 حالات, المعالف حالة واحدة, الشعلة حالة واحدة, المحمودية حالتين, الحارثية حالة واحدة, حي الجهاد حالتين, العلاوي حالة واحدة, العامرية 3 حالات, الحرية حالتين, الاسكان حالة واحدة, الكاظمية حالة واحدة

• الفضل حالة واحدة

• بغداد الجديدة 7 حالات محلة 709, 711, 706

• النهروان 4 حالات الزراعي

• الزعفرانية 23 حالة محلة 964, 952, 991, 979, 919, 960, 951, شارع الكنيسة

• الشعب 40 حالة محلة 341, 317, 333, 323, 331, 327, 357, 359, 345, حي اور, البنوك, الزراعي

• زيونة 13 حالة محلة 710, 715, 714, 716, 709

• حي النصر 3 حالات محلة 773, 771

• المشتل 11 حالة محلة 751, 744,

• حي اكد حالتين قرب جامع الزهراء

• الاعظمية 9 حالات محلة 304, 314, 316, 320, 313

• كمب سارة حالة واحدة محلة 906

• الكرادة 12 حالة محلة 904, 903, 915

• حي القاهرة حالة واحدة محلة 322

• العبيدي 10 حالات محلة 776, 762, 752, الشهداء

• جسر ديالى 7 حالات محلة 101

• الشيخ عمر حالة واحدة محلة 127

• المدائن 6 حالات الوردية, حي الوحدة

• الكفاح 5 حالات محلة 137, 125

• الامين 15 حالة محلة 773, 728, 735, 745, 751, الزراعي, فلكة الحدادين

• الغدير 3 حالات محلة 702, 700

• الطالبية 5 حالات محلة 326, 321, 334

• شارع فلسطين 16 حالة محلة 505, 508, 503, 506,

• الحسينية 3 حالات محلة 210,

• مجمع البلديات النفطي حالة واحدة

• الشماعية حالتين محلة 760, 765

• البلديات 13 حالة محلة 738, 728, 734, 752, 729, 741

• المثنى حالتين محلة 710, 721

• الاستكشافات حالة واحدة

• بسماية حالة واحدة قرية 10

• الرشاد حالة واحدة محلة 770

• الجادرية حالة واحدة

• محافظة كربلاء حالتين حي المعلمين

• السعدون حالتين محلة 103

• سبع قصور حالة واحدة

• المعامل حالة واحدة محلة 778

واضاف، انه "تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل في كل مستشفى"، مشيرا الى ان "العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 27151 توفي منهم 1099 فيما اكتسب الشفاء 21454 ومتبقي قيد العلاج 4598".

ودعا الساعدي المواطنين الى "الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء".

وفاء الفتلاوي‏

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