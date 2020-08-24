الصحة توجه كتاباً للمالية بستحداث ٤٨١ درجة وظيفية في صحة الانبار

2020/08/24 | 22:42 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} وجه وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، كتاباً الى وزارة المالية يتضمن استحدث ٤٨١ درجة وظيفية في دائرة صحة الانبار.





جاء ذلك خلال خلال لقائه، الاثنين، مدير عام دائرة صحة الانبار خضير خلف الشلال، وبحضور مدير عام دائرة المشاريع في مركز الوزارة.

وذكر بيان للوزارة تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث اهم الاجراءات المتخذة من قبل صحة الانبار في مواجهة فيروس كورونا ومتطلبات العمل من الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية واتاحتها في المؤسسات الصحية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا".

واضاف" كما قام الشلال ببحث موضوع المشاريع المتوقفة مع الوزير ودائرة المشاريع في الوزارة من اجل انجازها باسرع وقت خدمة لتعزيز وتقديم افضل الخدمات الصحية لاهالي الانبار منها ( المستشفيات الجديدة المتوقف العمل بها :- مستشفى هيت العام ، مستشفى حديثة ، مستشفى القائم و مستشفى الگرمة )".

واشار الى" مناقشة العمل باستحداث مراكز تخصصية اخرى في عدد من اقضية المحافظة ومستشفى كرفاني لمرضى كورونا للمنطقة الغربية".

وتابع البيان انه" تم توجيه كتاب الى وزارة المالية بخصوص درجات الحذف والاستحداث ٤٨١ درجة في دائرة صحة الانبار".

وفاء الفتلاوي‏

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