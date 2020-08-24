2020/08/24 | 22:45 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني يعلن عن مقتل واصابة 8 مقاتلين في كركوك بهجوم داعشي) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني يعلن عن مقتل واصابة 8 مقاتلين في كركوك بهجوم داعشي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).