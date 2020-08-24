2020/08/24 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقف شرطيان من ولاية ويسكنسن الأميركية عن العمل وفتح تحقيق، الإثنين، بعد إصابة رجل أسود بجروح خطيرة بعدة رصاصات في ظهره، إثر ما يبدو أنه خطأ فادح أدى إلى انطلاق احتجاجات وفرض حظر تجول محلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ويسكونسن.. إيقاف شرطيين عن العمل بعد إطلاق النار على رجل أسود) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ويسكونسن.. إيقاف شرطيين عن العمل بعد إطلاق النار على رجل أسود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).