2020/08/24 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( رسول: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( رسول: الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).