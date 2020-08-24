الإعلام الامني: مقتل وإصابة 8 مقاتلين بهجوم لداعش في كركوك

2020/08/24 | 22:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ كركوك

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 8 مقاتلين بهجوم لداعش في كركوك.وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عناصر من عصابات داعش الإرهابية اقدمت على اطلاق النار على أحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام".واضافت أن "الهجوم أدى الحادث إلى مقتل 4 مقاتلين وجرح 4 آخرين".

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