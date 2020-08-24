اصابة جندي في هجوم لداعش على نقطة عسكرية شمال بعقوبة

2020/08/24 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اصيب جندي في هجوم لداعش على نقطة عسكرية شمال بعقوبة مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عناصر من تنظيم داعش هاجموا نقطة عسكرية باطراف قرية الخلفاء جنوب غرب ناحية العظيم شمال بعقوبة ما اسفر عن اصابة جندي .واضاف ان قوة عسكرية شرعت بعملية تمشيط و اسعة في المنطقة بحثا عن الارهابيين ./انتهى

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