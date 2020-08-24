2020/08/24 | 22:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت خلية الإعلام الأمني عن استشهاد واصابة 8 مقاتلين بهجوم ارهابي جنوب كركوك.وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ نسخة منه: ان إطلاق نار مباشر من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية على أحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام، ادى إلى استشهاد ٤ مقاتلين وجرح ٤ آخرين./انتهى3

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