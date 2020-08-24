داعش الارهابي يخطف 3 اشخاص ويصيب رابع من اسرة واحدة بهجوم في ديالى

2020/08/24 | 22:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

اكد مسؤول حكومي في ديالى، الاثنين، بان تنظيم داعش خطف 3 اشخاص واصابة رابع بجرح من اسرة واحدة بهجوم شمال شرق المحافظة.

وقال مدير ناحية قره تبه(110كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” تنظيم داعش هاجم منزلا سكنيا في اطراف قره تبه وقام بخطف 3 واصابة رابع بطلق ناري جميعهم من اسرة واحدة”.

واضاف، ان “الاجهزة الامنية فتحت تحقيق عاجل في الحادث”.

وتشهد قره تبه خروقات امنية بين فترة واخرى بسب وجود نشاط خلايا داعش الارهابي.



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