غرق مدينة أم تدمير حضارة - آزاد أحمد علي

2020/08/24 | 23:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي غرق مدينة أم تدمير حضارة حسنكيف المدينة – الأسطورة، المدينةُ الحية التي كانت تشبهُ المتحفَ، المدينة التي تختزلُ تاريخَ المشرق، بأفراحِهِ وآلامِهِ، بانجازاتِهِ ومآسيه، المدينة المتعددة الصفاتِ والمزايا، وآخرُها، المدينة التي ستختفي.



نعم هكذا بكلِّ بساطةٍ، ستختفي واحدةٌ من أقدم مدن العالم، ستغطسُ تحت الماء، أو ستُغرَقُ بحججٍ كثيرةٍ.



ستُغرَقُ حسنكيف ليس بإرادتها ولا برغبة أهلها، فقد ح ......





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