الصحة توضح.. لهذه الاسباب لم نعلن اليوم حصيلة الاصابات بـ كورونا

2020/08/24 | 23:06 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكدت وزارة الصحة، الاثنين، ان السبب المباشر لعدم اعلان أرقام بحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا يعود الى ان عرض العدد الكلي للإصابات والوفيات وحالات الشفاء ودراسة الموقف، هي الطريقة الأفضل للتعبير عن الموقف الوبائي.

وذكر وكيل وزير الصحة حازم الجميلي في تصريح متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (24 اب 2020)، انه "اتخذنا الية جديدة في عرض الموقف الوبائي عبر عرض العدد الكلي للإصابات والوفيات وحالات الشفاء، لأنها الطريقة الأفضل للتعبير عن الموقف الوبائي، وسنستمر بهذه الطريقة لأنها أفضل في دراسة الموقف الوبائي".

واضاف، أن الوزارة شخصت "منذ أشهر عدم التزام واضح من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية".

واكد الجميلي "على عدم وجود أي مختبر في القطاع الخاص يجري فحص كورونا او تم ترخيصه، لان قانون الصحة العامة يشدد على ان المختبرات يجب ان تكون لوزارة الصحة حصرا".

واوضح، وتابع، أن "عدد المختبرات والفحوصات اليومية لا يبرر الذهاب للقطاع الخاص لإجراء فحص كورونا، والإعلان عن نتيجة الفحص لا يتجاوز الـ 48 ساعة".

وتابع، أنه "لا يجوز اخذ العلاج بدون استشارة المستشفيات".

وكانت وزارة الصحة، قد اصدرت في وقت سابق، اليوم الاثنين، موقفا وبائيا مجملا بشأن فيروس كورونا، دون ذكر تفاصيل يومية كما اعتادت تقديمه الى وسائل الإعلام والجمهور في الايام الماضية.

وبموجب الموقف الاجمالي المعلن فقد "بلغ عدد الاصابات الكلي 207985 اصابة والوفيات 6519 ومجموع المتعافين من المرض 150389.

ا.ح

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