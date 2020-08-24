الصحة توضح طريقتها الجديدة في إعلان الموقف الوبائي وتصفها بـ

2020/08/24 | 23:13 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ان السبب المباشر لعدم اعلان أرقام بحصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا يعود الى ان عرض العدد الكلي للإصابات والوفيات وحالات الشفاء ودراسة الموقف، هي الطريقة الأفضل للتعبير عن الموقف الوبائي.





وذكر وكيل وزير الصحة حازم الجميلي في تصريح صحفي، انه "اتخذنا آلية جديدة في عرض الموقف الوبائي عبر عرض العدد الكلي للإصابات والوفيات وحالات الشفاء، لأنها الطريقة الأفضل للتعبير عن الموقف الوبائي، وسنستمر بهذه الطريقة لأنها أفضل في دراسة الموقف الوبائي".

واضاف، أن الوزارة شخصت "منذ أشهر عدم التزام واضح من قبل المواطنين بإجراءات الوقاية".

واكد الجميلي "على عدم وجود أي مختبر في القطاع الخاص يجري فحص كورونا او تم ترخيصه، لان قانون الصحة العامة يشدد على ان المختبرات يجب ان تكون لوزارة الصحة حصرا".

واوضح، أن "عدد المختبرات والفحوصات اليومية لا يبرر الذهاب للقطاع الخاص لإجراء فحص كورونا، والإعلان عن نتيجة الفحص لا يتجاوز الـ 48 ساعة" مؤكداً، أنه "لا يجوز اخذ العلاج بدون استشارة المستشفيات".

يشار الى ان وزارة الصحة لم تعلن الموقف الوبائي لفيروس كورونا كما اعتادت منذ ظهور الجائحة في العراق واكتفت بذكر الاعداد الاجمالية للاصابات والوفيات وحالات الشفاء.

عمار المسعودي

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