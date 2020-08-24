رئيس حكومة الاقليم: مشكلتنا مع بغداد ليست الموازنة فقط بل هناك 4 قضايا

2020/08/24 | 23:13 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أن حكومته تبحث مع الحكومة الاتحادية أربع قضايا رئيسية، مؤكداً عدم التنازل عن أية حقوق دستورية لإقليم كردستان.وتحدث مسرور بارزاني، مع مجموعة من الإعلاميين، حول عدة ملفات، منها عملية الإصلاح، والرواتب والموازنة، والملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية، فضلاً عن عدة أمور أخرى، بحسب ما افادت وسائل اعلام كردية.وقال بارزاني، إن "مشكلة إقليم كردستان مع الحكومة العراقية، ليست الموازنة فقط، بل هنالك 4 قضايا رئيسية تتم مناقشتها مع الحكومة الاتحادية، تتعلق بملفات الطاقة والموازنة والمناطق المتنازع عليها والبيشمركة، مؤكداً عدم التنازل عن أية حقوق دستورية لإقليم كردستان".وعن توزيع الرواتب دون استقطاع، "أوضح بارزاني أنه لا يستطيع تحديد وقتٍ لهذا الإجراء، وإذا أوفت الحكومة العراقية بالتزاماتها في تأمين الرواتب، كما وعدت، ستوزع الرواتب وقتها كما هي، وبدون استقطاع".محمد المرسومي

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