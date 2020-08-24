2020/08/24 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في القدس، الاثنين، نظيره البريطاني، دومينيك راب، حيث ناقشا السلام في الشرق الأوسط وملف إيران

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو ونظيره البريطاني يناقشان مواجهة نفوذ إيران في المنطقة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو ونظيره البريطاني يناقشان مواجهة نفوذ إيران في المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).