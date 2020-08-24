كومان يبدأ بتصفية برشلونة.. سواريز ضمن القائمة السوداء

2020/08/24 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

بدأ مدرب نادي برشلونة الجديد الهوندي رونالد كومان، الاثنين، بتصفية صفوف نادي برشلونة العمل على تحديد قائمة اللاعبين الذين سيعتمد عليهم في أول موسم له مع النادي الكاتالون ، ويفتح ابواب الرحيل امام المهاجم لويس سواريز.

وذكرت إذاعة كتالونيا K(RAC 1) أن كومان تواصل هاتفيا اليوم (24 اب 2020) مع سواريز ، وأبلغ خلالها المدرب الهولندي مهاجم أورغواي أنه لا يدخل ضمن حساباته للموسم الجديد.

وأوضح المصدر أن الخطوة المقبلة ستكون تواصل إدارة برشلونة مع ممثلي اللاعب من أجل التوصل لاتفاق لإنهاء ارتباط الطرفين، علما أن سواريز يملك عقدا يستمر إلى نهاية الموسم المقبل مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وكانت تقارير قد ذكرت في وقت سابق أن سواريز (33 عاما) ضمن "القائمة السوداء" للاعبين غير المرغوب فيهم من طرف كومان، ومن بين أبرز الأسماء في تلك القائمة جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتش.

وكانت التقارير قد تحدثت عن تلقي سواريز عرضا للعودة إلى أياكس أمستردام الهولندي الذي شارك معه بين 2007 و2011، وقالت بعض المصادر إن إدارة برشلونة قد تدرج سواريز ضمن صفقة للحصول على خدمات لاعب أياكس فان دي بيك.

ا.ح

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