كركوك.. مقتل وإصابة 8 مقاتلين في هجوم لـ داعش على نقطة مرابطة للفرقة الخامسة

2020/08/24 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

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منذ 28 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، مقتل وإصابة 8 مقاتلين بهجوم لداعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان تلقاه "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم (24 اب 2020)، إن "عناصر من عصابات داعش "الإرهابية" اقدمت على اطلاق النار على أحدى مرابطات الفوج الثالث باللواء العشرين بالفرقة الخامسة في منطقة داقوق على طريق كركوك العام".





واضافت أن "الهجوم أدى إلى مقتل 4 مقاتلين وجرح 4 آخرين".

ولم تفد الخلية بالمزيد من التفاصيل حول ما اذا تم القاء القبض على الفاعلين او ملاحقتهم.

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