الصحة تعتمد طريقة جديدة لإعلان الموقف الوبائي.. وكورونا تصيب الكعبي.. أهم احداث هذا اليوم

2020/08/24 | 23:44 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} إعتمدت وزارة الصحة والبيئة اليوم الاثنين، طريقة جديدة لاعلان الموقف الوبائي لفيروس كورونا من خلال نشر انفوجرافيك يحتوي على العدد التراكمي للاصابات والوفيات والشفاء، في الوقت الذي اعلن نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي اصابته بالفيروس.





أدناه أهم الاحداث لهذا اليوم:

مكتب المرجع الديني الاعلى الإمام علي السيستاني يرد على مجموعة استفتاءات عن شعائر محرم وزيارة الأربعين (التفاصيل)

رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم يهاتف ولي عهد الكويت ويطمئن على صحة أمير البلاد (التفاصيل)

بالانفوجرافيك..



مؤشر الاصابات بكورونا في العراق يرتفع الى اكثر من 207 الاف (التفاصيل)

الصحة توضح طريقتها الجديدة في إعلان الموقف الوبائي وتصفها بـ"الأفضل (التفاصيل)

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يوجه بضرورة تحسين مستوى الحماية للسجون وحل ظاهرة النزاعات العشائرية (التفاصيل)

بحضور المفوضية..



رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يعقد اجتماعا لبحث تحضيرات الانتخابات المبكرة (التفاصيل)

سفير العراق في الرياض: زيارة الكاظمي إلى السعودية ستحدد قريباً (التفاصيل)

الخارجية الايرانية تكشف عن اتفاقية استراتيجية مع العراق (التفاصيل)

يونامي: بلاسخارت ستقدم إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن آخر التطورات في العراق (التفاصيل)

وزير المالية علي علاوي في لندن..



والسفير البريطاني ستيفن هيكي يكشف سبب الزيارة (التفاصيل)

العراق وبريطانيا يوقعان مذكرة تفاهم..



وكشف تفاصيلها (التفاصيل)

نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي يعلن إصابته بكورونا ويؤكد استقرار حالته الصحية (التفاصيل)

رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني: مشكلتنا مع بغداد ليست الموازنة فقط بل هناك 4 قضايا (التفاصيل)

وزير الداخلية عثمان الغانمي: نتابع مستجدات الاوضاع في البصرة بشكل متواصل (التفاصيل)

تعيين الفريق الركن نومان عبد نجم الزوبعي رئيساً للكلية العسكرية (التفاصيل)

استشهاد وإصابة 8 مقاتلين في الجيش بإطلاق نار لداعش في داقوق (التفاصيل)

النزاهة: استقدام وزير الكهرباء السابق ومدير عام في الوزارة بعد منع سفرهما (التفاصيل)

السجن 15 سنة لمختلس 1.5 مليار دينار من أموال إعمار نينوى (التفاصيل)

العراق يسجل أعلى نسبة شفاء منذ ظهور كورونا (التفاصيل)

الصحة: علاج 15 الف مصاب بكورونا بالبلازما منذ بدء الجائحة (التفاصيل)

عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري: يلعبون بألعاب دنيئة ويسمونها حُباً..سيبقى الجنوب عامرا بمرجعيته واهله (التفاصيل)

نائب: دول الجوار تشن حرب مياه علينا وعلى الحكومة استخدام ملف الاقتصاد للضغط (التفاصيل)

المرور تفتح معاملات نقل ملكية المركبات وإجازات السوق (التفاصيل)

بالوثائق..



نائبة تطالب بإلغاء الإحالات غير القانونية للاستثمار ومن بينها هذه الارض (التفاصيل)

الوقف السني يحدد موعد إعادة فتح المساجد (التفاصيل)

الجمارك: اكثر من 3 مليارات دينار أجمالي الإيرادات المتحققة ليوم أمس الاحد (التفاصيل)

رئيس محكمة: المنافذ تحت السيطرة..



التدخلات في ‏عملها ليست خافية (التفاصيل)

بالوثائق..



التعليم تحدد توقيتات الدراسة المسائية وأجورها (التفاصيل)

التربية تُعلن عن بدء التسجيل لمرحلة الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد (التفاصيل)

التربية تُنهي الاستعدادات الفنية الخاصة بامتحانات الاعدادية المقرر إنطلاقها في الأول من أيلول المقبل (التفاصيل)

الداخلية توجه بإطلاق خدمة جديدة لتسهيل معاملات المواطنين (التفاصيل)

{الفرات نيوز} تنشر اسماء المستفيدين من راتب المعين المتفرغ المتوقفة لذوي الاعاقة (التفاصيل)

وفاة منشئ ملعب "جذع النخلة" بعد إصابته بفيروس بكورونا (التفاصيل)

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رئيس لجنة المسابقات حيدر عوفي: دوري الدرجة الأولى سيقام بالنظام العام (التفاصيل)

اما الخبر الاكثر قراءة لهذا اليوم:

ترامب يعلن عن علاج استخدمه العراق ضد كورونا (التفاصيل).

محمد المرسومي

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