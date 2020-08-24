2020/08/24 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داليا مصطفى تنفي خضوعها لعملية تجميل القاهرة – الزمان نفت الممثلة المصرية داليا مصطفى خضوعها لعملية تجميل، اذ نشرت صورة قريبة لوجهها على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّقت عليها قائلة: (مساء الخير كلوز اهو علشان تتاكدوا مفيش عملية في مانخيري ولا عيني ولا شفايفي ولا خدود ولا انتوا ايه رايكوا قولوا بجد).[…]

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