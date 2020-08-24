2020/08/24 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شذى حسون تطمئن متابعيها من المشفى ابوظبي – الزمان شاركت المطربة العراقية شذى حسون متابعيها عبر صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها، ظهرت فيها مستلقيةً على سريرها داخل المستشفى، مشيرةً في تعليقها (أنها أجرت عملية جراحية)، لم تكشف عن تفاصيلها.وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع الصورة، إذ هنؤوها على نجاح العملية، متمنين لها الشفاء […]

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