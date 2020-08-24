2020/08/24 | 23:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاضرة عن التباعد الإجتماعي للحد من إنتشار كورونا محافظ صلاح الدين يطلع على طريق مفرق سامراء – الفلوجة لإعادة تأهيله سامراء – محمد صادق السامرائي أطلع محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل ميدانيا على الواقع العملي لطريق مفرق سامراء الفلوجة وذلك ضمن خطة عاجلة لاعادة تأهيله وافتتاحه امام حركة السير، مطالبا القيادات الامنية الماسكة للارض […]

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