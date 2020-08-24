فرنسا تؤكد دعمها للعراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا

2020/08/24 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكدت فرنسا دعمها للعراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا .وذكر بيان لرئيسة كتلة المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري ريحان حنا ايوب انها التقت اليوم جون نوئيل بونيو النائب الاول للسفير الفرنسي لدى العراق في مقر السفارة الفرنسية وسط العاصمة بغداد.واضاف البيان تم البحث في العديد من القضايا المتعلقة في المصالح المشتركة بين البلدين.واوضحت في البيان اكد نوئيل ان حكومته جادة في دعمها للعراق اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، خاصة وان العراق خاض حربا كبيرة في السنوات الاخيرة ضد التنظيمات الارهابية، ويمر اليوم بأزمة اقتصادية خطيرة بسبب تفشي جائحة كورونا في عموم دول العالم./انتهى3

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