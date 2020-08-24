استقالة مستشارة مقربة من ترامب

2020/08/24 | 23:56 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / أعلنت كيليان كونواي، المستشارة المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة بمواقفها الحادة تجاه الصحافيين، أنها قدمت استقالتها لتكرس نفسها لعائلتها.وأعلنت كونواي في بيان أنها ستغادر البيت الأبيض نهاية الشهر.وأفادت بأن هذا القرار هو خيارها بالكامل، مشيرة إلى أنها ستعلن عن خططها المستقبلية في الوقت المناسب.ويأتي هذا الإعلان غداة نشر ابنتها كلاوديا (15 عاما) تغريدة تقول فيها إنها "حزينة للغاية" لأن والدتها ستتحدث خلال مؤتمر الحزب الجمهوري./انتهى3

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