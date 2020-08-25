مسرور بارزاني يكشف تفاصيل الاتفاق المالي مع الحكومة الاتحادية

2020/08/25 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف رئيس حكومة اقليم كوردستان، مسرور بارزاني، الاثنين، أن الاتفاق المالي بين حكومته والحكومة الاتحادية سيمتد لمدة ثلاثة اشهر فقط.

وقال بارزاني في حديث لوسائل إعلام كوردية، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (24 اب 2020)، إن "الاتفاق مع بغداد حاليا هو لمدة ثلاثة أشهر فقط بهدف التوصل الى اتفاق شامل بشأن الموازنة بعد هذه المدة".

واضاف، انه "بعث رسالة الى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تضمنت العديد من المواضيع، مجددا رغبة الإقليم في استمرار الحوار مع الحكومة الاتحادية للتوصل الى حلول لكافة القضايا العالقة".

واوضح، "انها المرة الاولى التي يشارك فيها وفد من كوردستان مع الوفد العراقي في العاصمة الامريكية واشنطن وهناك تمت حوارات حول الوضع الداخلي العراقي".

وعن المناطق المتنازع عليها بين بغداد وكوردستان، قال بارزاني، إن "الحوارات مستمرة لملء الفراغات الامنية ومواجهة تحركات داعش مع الاستمرار في السعي لتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها".

وتابع، انه " نعيش في منطقة مليئة بالمشاكل واهم مشاكلنا هي عدم وحدة الصف، والعديد من الأطراف السياسية تسعى للحفاظ على الكيان الدستوري للإقليم ولكن للأسف هناك بعض الأطراف التي تعمل خلاف ذلك، وشعب كوردستان هو الحكم في هذا الشأن".

وعن فيروس كورونا اكد مسرور بارزاني، ان "سلطات الاقليم كانت السباقة لاتخاذ العديد من الإجراءات لحماية المواطنين إلا أن بعض الاطراف للاسف باتت تلعب بأرواح المواطنين وسلامتهم وحولوها الى قضية سياسية وخلقوا الشك لدى البعض من المواطنين بوجود هذه الجائحة أصلا".

ا.ح

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