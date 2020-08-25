التربية تصدر بيانا حاسما بشأن امتحانات السادس الإعدادي (وثيقة)

2020/08/25 | 00:08 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في وزارة التربية، الاثنين، اكمال استعداداتها لإجراء الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي الدور الأول للعام الدراسي 2019/ 2020.

وذكرت اللجنة في بيان، تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه، اليوم (24 اب 2020)، ان "وزارتنا اكملت استعداداتها لإجراء الامتحانات العامة للصف السادس الإعدادي الدور الأول".

وقال البيان ان "اللجان الفرعية في المديريات العامة للتربية قامت بتحديد المراكز الامتحانية مراعية التباعد الاجتماعي وتم تقسيم الجدول الإمتحاني إلى ثلاثة أقسام التطبيقي ، الأدبي، الإحيائي) علما أن هذا الجدول وتقسيم الفروع يحدث لأول مرة في تاريخ الامتحانات وكذلك إجراء عملية التعفير والتعقيم للمراكز الامتحانية بالتعاون مع الجهات الساندة والجهد الخاص بالمديريات العامة للتربية".

وبين ان "الأسئلة الامتحانية الوزارية لهذا العام تمتاز بالسهولة والوضوح والشمول أسوة بالامتحانات التمهيدية للطلبة الخارجيين كما قامت الوزارة بتقليص المواد الدراسية للصف السادس الإعدادي وتعليق مادة (التربية الإسلامية).





ولفت البيان الى إن "الامتحانات العامة للسادس الإعدادي هي مرحلة مصيرية كونها تمثل مخرجات العملية التربوية لغرض القبول في المعاهد والكليات داخل العراق وخارجه.



ولا نريد لطلبتنا الأعزاء أن يحدث لهم ما حصل في العام / 1957 والتي أدت إلى ضياع مستقبلهم".

وشدد البيان على انه في ذلك العام "لم يسمح بتزويدهم بوثائق التخرج كما جاء بالفقرة (3) من تعليمات رقم (18) بشان تنظيم الشهادات وتصديقها من مجموعة الأنظمة والتعليمات ونصها ( أما الطلاب الناجحون بالزحف للعام الدراسي 1958/ 1957 لا يجوز منحهم شهادات التخرج ويقتصر على منحهم الوثائق المدرسية".

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