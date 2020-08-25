اجتماع موسع للشروع في بناء وتجديد استراتيجية الامن الوطني العراقي

2020/08/25 | 00:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

ترأس مستشار الامن الوطني قاسم الاعرجي اليوم الاجتماع الكبير والمشترك مع ممثلي الوزارات والجهات الرسمية واقليم كردستان ومستشارية الامن الوطني .

وقال بيان لمستشارية الامن الوطني تلقت “خبر برس” نسخة منه ، “انه تم خلال اللقاء مناقشة آليات وافكار وورقة اولية تخص بناء استراتيجية الامن الوطني الجديدة “.

و اكد الاعرجي ,ضرورة اعتماد رؤية رئيس مجلس الوزراء والمنهاج الحكومي والاستراتيجيات الحكومية النافذة مع قراءة استراتيجية نوعية لتحليل البيئة الداخلية والخارجية وتاشير التحديات القائمة وتم تكليف فريق وطني لكتابتها بمشاركة جميع السلطات في الدولة والمجتمع المدني “.

واستمع مستشار الامن الوطني الى ,خلاصات وملاحظات ومقترحات الجهات الحكومية واوصى باستمرار الاجتماعات بشكل مستمر لحين تحقيق الهدف مِن اكمال المسودة الاولى للأستراتيجية المخطط لها ان تكون وثيقة دولة تشخص كافة التحديات والمخاطر والتهديدات “.

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