2020/08/25 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن لا تتحول الولايات المتحدة إلى "دولة اشتراكية".

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال المؤتمر العام للحزب الجمهوري الأمريكي، الذي أقر ترشيحه رسميا لانتخابات الرئاسة المقبلة، إن إدارته حققت إنجازات كثيرة بينها خفض أسعار الأدوية.

وتابع: "تتميز بعض الدول الاشتراكية بأسعار منخفضة بشكل أكبر، ولذا النقطة المشتركة الوحيدة التي توجد لدي مع الاشتراكية تتمثل في أنني أريد الحصول على أسعارها".

وأردف الرئيس الأمريكي الحالي: "باستثناء هذا الأمر لن تتحول بلادنا أبدا إلى دولة اشتراكية".

المصدر: RT

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب: الولايات المتحدة لن تتحول لى دولة اشتراكية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب: الولايات المتحدة لن تتحول لى دولة اشتراكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).