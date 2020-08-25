السيتي يبدأ أولى خطوات التعاقد مع ميسي

2020/08/25 | 00:15 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} قالت وسائل إعلام إن مانشستر سيتي الإنجليزي بدأ أولى خطوات التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة.





وقبل أيام قالت إذاعة "راك 1" الإسبانية إن ميسي البالغ من العمر 33 عاما، أبلغ رونالدو كومان، مدرب برشلونة الجديد، أنه يرى مستقبله خارج برشلونة أكثر من داخله.

وبحسب لشبكة "ESPN" فإن مانشستر سيتي يعمل على معالجة حساباته، لمعرفة إن كان بإمكانه التعاقد مع ميسي، دون انتهاك قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضافت: "مانشستر سيتي يعلم أن التعاقد مع ميسي سيكون معقدا، لكنه يريد أن يكون مستعدا حال ظهرت خيارات لإتمام الصفقة، ولهذا ستناقش الإدارة التكاليف، حال وافق برشلونة على بيع ميسي بسعر مقبول".

وسبق أن ذكرت صحيفة "سبورت" أن إدارة برشلونة لن تقبل بيع ميسي في السوق الصيفي الحالي إلا بالحصول على قيمة فسخه عقده وهي 700 مليون يورو.

يشار إلى أن بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أكد في أكثر من مناسبة أنه يتوقع بقاء ميسي مع برشلونة.

محمد المرسومي

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