2020/08/25 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬على‭ ‬مدى‭ ‬قرن،‭ ‬كان‭ ‬فندق‭ ‬شاتو‭ ‬مارمون‭ ‬الفخم‭ ‬واحة‭ ‬هدوء‭ ‬ومرتعا‭ ‬للنجوم‭ ‬فيلتقي‭ ‬فيه‭ ‬مشاهير‭ ‬الثمانينات‭ ‬الصاخبون‭ ‬وأيقونات‭ ‬من‭ ‬عصر‭ ‬هوليوود‭ ‬الذهبي‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬سيستحيل‭ ‬الآن‭ ‬ناديا‭ ‬خاصا‭ ‬يدخل‭ ‬إليه‭ ‬المنتسبون‭.‬ ففي‭ ‬هذا‭ ‬الفندق‭ ‬المقام‭ ‬على‭ ‬الطراز‭ ‬القوطي‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬أحدى‭ ‬مرتفعات‭ ‬جادة‭ ‬سانسيت‭ ‬بولفارد‭ ‬قامت‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬جين‭ ‬هارلو‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاتو مارمون من فندق مشاهير هوليوود الى ناد خاص) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاتو مارمون من فندق مشاهير هوليوود الى ناد خاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).