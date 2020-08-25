إيرلندي يواصل وحيداً صيد الأرانب بالطريقة التقليدية

2020/08/25 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كارندوناه‭ (‬إيرلندا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬يعبر‭ ‬ستيفن‭ ‬ماكغونيغال‭ ‬الحقل‭ ‬متسلحا‭ ‬بشباك‭ ‬وحيوانات‭ ‬ابن‭ ‬مقرض،‭ ‬يسبقه‭ ‬كلبه‭ ‬الذي‭ ‬يتنقل‭ ‬من‭ ‬حُجر‭ ‬إلى‭ ‬آخر‭ ‬متأهبا،‭ ‬فخبير‭ ‬المحاسبة‭ ‬السابق‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬آخر‭ ‬صائد‭ ‬أرانب‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يعتمد‭ ‬الطريقة‭ ‬التقليدية‭ ‬في‭ ‬إيرلندا‭.‬وبقيادة‭ ‬كلبه‭ “‬فادج‭”‬،‭ ‬راح‭ ‬يغطي‭ ‬الحفر‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬بشباك‭ ‬وأخرج‭ ‬ابن‭ ‬مقرض‭ ‬من‭ ‬علبة‭ ‬خشبية‭ ‬وأنزله‭ ‬في‭ […]

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