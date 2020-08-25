2020/08/25 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل رجل أعمال عراقي بكورونا في الأردن عمان – الزمان نعت الاوساط الاقتصادية والمعمارية في العراق والاردن المقاول عبد الله عويز الجبوري اثر اصابته بفايروس كورونا.ووصف رجل الاعمال خليل البنية، الراحل بالاخ وعد فقده خسارة.وعرف الفقيد الذي توفي بمستشفى الامير حمزة بعمان بانجازه سلسلة من المشاريع العمرانية في البصرة والناصرية وميسان، ولاسيما نجاحه […]

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