2020/08/25 | 00:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات في البارغواي، الإثنين، سراح النجم البرازيلي السابق رونالدينيو بعد خمسة أشهر من احتجازه بتهمة دخول البلاد بجواز سفر مزور.

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