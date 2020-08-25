وزير العمل يؤكد ان الوزارة تولي اهتمامها بمستفيديها في جميع المحافظات دون تمييز بين محافظة واخرى

2020/08/25 | 00:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي ان الوزارة تولي اهتمامها بمستفيديها في جميع المحافظات دون تمييز بين محافظة واخرى ".وذكر بيان لوزارة العمل تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ نسخة منه ان , الوزير التقى عددا من اعضاء مجلس النواب عن محافظة كركوك وبحث معهم سبل توفير متطلبات خدمة المستفيدين في المحافظة والمضي في تنفيذ سترتيجيتها التنموية فيها ".



وبين الركابي خلال اللقاء ان ,الوزارة تولي اهتمامها بمستفيديها في جميع المحافظات دون تمييز بين محافظة واخرى معتمدةً في ذلك على رؤية مهنية موحدة تضمن وصول خدماتها الى جميع الطبقات المستحقة للرعاية والاهتمام من قبل الحكومة ".ولفت الركابي الى ان لمحافظة كركوك خصوصية كونها تعرضت شأنها شأن العديد من محافظات ومناطق العراق الى العمليات الارهابية التي خلفت فئات تندرج ضمن مسؤولية الوزارة ".كما ناقش الوزير امكانية زيادة عدد الاسرة المشمولة باعانة الحناية الاجتماعية في المحافظة والسعي لتنفيذ مفردات القوانين النافذة بما يضمن تقديم فضلى الخدمات للمستفيدين"./انتهى2

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