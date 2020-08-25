الصحة.. 4 فئات ستحصل على لقاح كورونا اولا

2020/08/25 | 00:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، اسماء الفئات الاربعة الذين سيحصلون اولا على فيروس كورونا في العراق.

وقال وكيل وزير الصحة حازم الجميلي، في مقابلة متلفزة تابعها ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (24 اب 2020)، ان "الكوادر الصحية وقوات الامن وكبار السن ومرضى الامراض الأزمنة سيمنحون أولية عند وصول لقاح كورونا للعراق".

واضاف، انه "للأسف المواطن العراقي غير ملتزم بالوقاية قياسا ببقية دول الجوار، وهناك تجمعات بدأت تزداد في الآونة الأخيرة".

ا.ح

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