رسول: لهذه الأسباب تصاعدت حدة الجريمة في البصرة.. ولا حاجة لعملية أمنية كبرى

2020/08/25 | 00:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 24 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الاثنين، أن الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في محافظة البصرة، فيما كشف عن وجود خيوط سيتم من خلالها الوصول إلى الجناة في المحافظة.

وقال رسول في برنامج متلفز، تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" ليلة أمس (24 اب 2020)، إن "هنالك متابعة دقيقة من قبل القائد العام للقوات المسلحة للوضع الأمني في محافظة البصرة"، لافتا إلى أن "المحافظة لا تحتاج إلى عملية أمنية كبرى وأنما لجهد استخباراتي للوصول إلى الخارجين عن القانون".

وأضاف، أن "أحد أسباب ما يجري في البصرة يعود لكون المحافظة تعد الرئة الاقتصادية للعراق، وكذلك التوجيهات الأخيرة للقائد العام للقوات المسلحة للسيطرة على المنافذ والموانئ ومحاربة الفساد فيها"، مبينا أن "الفساد له تأثير كبير على ما يحدث في البصرة".

وأشار إلى أن "القائد العام للقوات المسلحة خلال زيارته إلى البصرة وعد بمحاسبة المقصرين من الأجهزة الأمنية"، وأكد بأن "لهم حقوقا وعليهم واجبات، ولا مكان للخائفين داخل الأجهزة الأمنية"، مؤكدا أن "هناك توجيهات صدرت بعدم السماح بحركة العجلات المظللة وكذلك التي لا تحمل لوحات".

وتابع، أن "القوات الأمنية تمكنت من ضبط أكثر من 100 عجلة مظللة بعد يوم من زيارة القائد العام إلى محافظة البصرة"، موضحا أن "القوات الأمنية ستركز على الجهد الاستخباري والاستباقي، وهناك خيوط سيتم الوصول من خلالها إلى الجناة في المحافظة".

ودعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، المتظاهرين إلى "عدم الاحتكاك مع القوات الأمنية"، مؤكدا أنه "سيكون هنالك عمل ونتائج إيجابية لما يحدث في البصرة خلال الأيام المقبلة".

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