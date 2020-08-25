محترفو الديوانية تصوروا أن من يتواجد في العراق سيموت.. كيف تغيرت نظرتهم؟

2020/08/25 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} ابرم نادي الديوانية صفقات عالمية للاعبين من الارجنتين وبلجيكا اثارت اعجاب الوسط الرياضي الذي سلط الضوء عليها.





وقال عراب صفقات محترفي الديوانية ماهر نوفل: إن " اللاعبين تخوفوا من اللعب في العراق، وكان لديهم تصور بان العراق يشبه افغانستان والصومال ومن سيتواجد هناك سيموت".

واضاف: "فكرة اللاعبين تغيرت بعدما تحدثوا مع اشخاص اجانب يتواجدون في العراق ومع الضمانات التي قدمناها لهم بتوفير سكن خمس نجوم".

وتابع: "نتمنى من الاندية الجماهيرية ان تحذو حذو الديوانية كي نشاهد بطولة تنافسية واكثر قوة".

محمد المرسومي

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