أسرع رجل في العالم يصاب بفيروس كورونا

2020/08/25 | 00:46 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} تلقى أسطورة ألعاب القوى الجامايكي المعتزل يوسين بولت، أخبارا صادمة تتمثل في إصابته بفيروس كورونا المستجد، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وحسب الصحيفة البريطانية، أظهرت نتائج اختبار بولت إصابته بفيروس كورونا بعد أيام فقط من إقامة احتفال خاص في بلده جامايكا بعيد ميلاده الـ34، بحضور ضيوف من بينهم رحيم ستيرلينغ نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم وفريق مانشستر سيتي.

وانتشرت لقطات فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، أظهرت عدم وجود أي إجراءات احترازية خلال حفل عيد ميلاد بولت، وأبرزها عدم قيام أي شخص بارتداء الكمامة، فضلا عن غياب التباعد الاجتماعي.

وحسب محطة "Nationwide" الإذاعية الجامايكية، فإن بولت سيقضي فترة عزل منزلي وسيتبع كل الإرشادات الصحية الخاصة بمواجهة الإصابة بفيروس كورونا.

ولا يعرف حتى الآن الموقف فيما يخص رحيم سترلينغ، وما إذا كان سيخضع هو الأخر لعزل منزلي، كونه كان مخالطا لبولت في حفل عيد ميلاده.

يذكر أن بولت اعتزال خوض منافسات ألعاب القوى بشكل نهائي في العام 2017، بعد مسيرة استثنائية شهدت تحقيقه أرقاما قياسية وثماني ذهبيات أولمبية في سباقي 100 م و200 م.

محمد المرسومي

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