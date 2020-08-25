القولون العصبي، هل يسببه الاسهال؟

2020/08/25 | 00:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام مجموعة من الباحثون الطبيون من معهد صحة الجهاز الهضمي بالمستشفيات الجامعية في مركز كليفلاند الطبي، بنشر مراجعتهم الطبية لعدد من الفرضيات المطروحة لتفسير الآليات المرضية وكيفية التعامل العلاجي مع الإسهال المزعج في حالات “متلازمة القولون العصبي”.حيث قال الباحثون بأن حالات القولون العصبي تنقسم إلى: حالات من الإسهال حالات من الإمساك وحالات لنوع مختلط […]

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