قمة عمّان للتعاون بين العراق ومصر والأردن تعنى بالنفط والتجارة والأمن

2020/08/25 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬مصادر‭ ‬أردنية‭ ‬وعراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬انعقاد‭ ‬القمة‭ ‬بين‭ ‬قادة‭ ‬الأردن‭ ‬ومصر‭ ‬والعراق‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬إجراءات‭ ‬صحية‭ ‬مشددة،‭ ‬بعد‭ ‬إصابة‭ ‬وزير‭ ‬الاتصالات‭ ‬العراقي‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬إثر‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‭ ‬تحضيراً‭ ‬للقاء‭.‬وستعنى‭ ‬القمة‭ ‬بملفات‭ ‬النفط‭ ‬والطاقة‭ ‬والامن‭ .‬ ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬الرأي‮»‬‭ ‬الأردنية‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬خبر‭ ‬عاجل‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬رسمي‭ ‬أن‭ ‬القمة‭ […]

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