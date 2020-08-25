الى متى تمر القِمم من دون ضمانات؟

2020/08/25 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام اعتاد العرب على المشاريع الناقصة والظرفية التي تنتهي بزوال المسؤولين أو تغير مناصبهم ، لذلك لم تصمد علاقات ثنائية أو ثلاثية على مدى طويل، ولم ترتق أية خطوات تعاونية في الاقتصاد والاستثمار في أحسن الاحوال لترتفع عن المستوى الذي بدأت فيه.وبقي شعار التكامل الاقتصادي العربي بين الاغنياء والفقراء حبراً على ورق […]

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