2020/08/25 | 00:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ جدد‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬والقائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬المجلس‭ ‬الوزاري‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬الإثنين،‭ ‬تأكيده‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية،‭ ‬بضرورة‭ ‬حماية‭ ‬المتظاهرين‭ ‬السلميين‭ ‬والاستماع‭ ‬الى‭ ‬مطالبهم‭ ‬المشروعة،‭ ‬والذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬أولويات‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي،‭ ‬إضافة‭ ‬الى‭ ‬تهيئة‭ ‬الظروف‭ ‬المناسبة‭ ‬لإجراء‭ ‬الانتخابات،‭ ‬والعمل‭ ‬بكل‭ ‬الجهود‭ ‬لتوفير‭ ‬مستلزمات‭ ‬إنجاحها‭.‬كما‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يطلب من الوزاري الأمني حسم ملف النزاعات العشائرية المسلحة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يطلب من الوزاري الأمني حسم ملف النزاعات العشائرية المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).